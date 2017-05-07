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Bozuk Olan Hastane Yoluna Geçici Asfalt Döküldü

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Bozuk Olan Hastane Yoluna Geçici Asfalt Döküldü
Zonguldak Ereğli arası karayolu yapım çalışmaları sırasında bozulan hastane yoluna geçici asfalt dökülerek yol onarıldı.

Zonguldak Ereğli arası karayolu yapım çalışmaları sırasında bozulan hastane yoluna geçici asfalt dökülerek yol onarıldı.

Kdz. Ereğli ilçesinde 350 yataklı Devlet Hastanesi'ne giden Ömerli Mahallesi'nde ki 300 metrelik bozuk yolun onarımı karayolları ekipleri tarafından yapıldı. Araç sürücülerinin ve özellikle hastane taşıyan ambulansların oluşan derin çukurlar nedeniyle büyük sıkıntı yaşanan yolda karayolları ekipleri geçici asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Ömerli Mahallesi'ndeki hastane kavşağında istimlak sorunu nedeniyle geçen yıl çalışmalar durmuş ve bozulan yolda sürücüler ve ambulanslar sıkıntı çekiyordu. Yolun geçici olarak asfaltlanması sürücüleri memnun etti.

Ömerli Mahallesi sakinleri karayolunun asfaltlanmasının ardından hastaneye giden mahalle içerisindeki yolun da asfaltlanmasını istedi. Yapımı bitmeden trafiğe açılan yolun yoğun toza neden olduğunu bununda hem hastaneye hem de evlerine dolduğunu dile getiren mahalle sakinleri Kdz. Ereğli Belediyesi'nden yardım istedi.

Bozuk Olan Hastane Yoluna Geçici Asfalt Döküldü

Bozuk Olan Hastane Yoluna Geçici Asfalt Döküldü

Bozuk Olan Hastane Yoluna Geçici Asfalt Döküldü

Bozuk Olan Hastane Yoluna Geçici Asfalt Döküldü

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