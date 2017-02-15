Bozuk Psikolojinin Nedeni Geçmiş Travmalar

Yaşanılan mutsuzlukların, ruhsal bunalımların, psikolojik bozuklukların, takıntılar gibi birçok rahatsızlığın kişinin yaşadığı şimdiki sorunlarla...

Yaşanılan mutsuzlukların, ruhsal bunalımların, psikolojik bozuklukların, takıntılar gibi birçok rahatsızlığın kişinin yaşadığı şimdiki sorunlarla ilgili olduğunun sanıldığını belirten Psikolog Naciye Tokaç, bozuk psikolojinin nedeninin geçmiş travmalar olduğunu söyledi.

Psikoterapist/Aile Çift ve Evlilik Terapisti Uzmanı Psikolog Naciye Tokaç, "Her insan hayatında görünen veya görünmeyen sorunlar yaşar. Bazı insanlar eşiyle, sevgilisiyle sorun yaşarken, bazılarının iş hayatı, bazı kişilerinse maddi sorunları veya hayatın anlamı ile ilgili sorunları görülür. Tüm bu sorunlar yaşandığında genellikle bugünlerde, şimdiki yaşamla ilgili problemler ilk akla gelendir. Ancak her zaman sorunların kaynağı şimdide, şimdiki zamandaki sorunlarda, kişinin hayatında şu sıralarda yaşadığı bunalımlarında olmayabilir" dedi.

Yaşanan birçok psikolojik sorunun kaynaklarına bakıldığında, geçmiş travmatik yaşantıların yadsınamayacak düzeyde bugünkü sorunlar üzerinde etkili olduğunu kaydeden Tokaç, "Geçmiş travmatik yaşantılar taciz, tecavüz, doğal afetler, kaza, yaralanma gibi büyük nitelikte denilebilecek olaylar olabilirken; aynı zamanda bu kadar büyük olmayıp, daha ilişkisel nitelikte sorunlarda travmatik etkiler yaratabilmektedir. İlişkisel sorunlar denilince akla gelen; kırgınlıklar, incinmeleriniz, üzüntüleriniz, isteyip kavuşamadıklarınız, arzulayıp elde edemedikleriniz, terk edilmeleriniz olabilir" diye konuştu.

"Çocukluk ve yaşamın erken yıllarında yaşananlar, ileriki yılları sanıldığından fazla etkilemektedir"

Çoğu kişinin özellikle çocukluk yıllarında utandığı veya nasıl yapacağını bilemediği için küçük duruma düşmüş olduğunu belirten Psikolog Naciye Tokaç, "İlkokula yeni başlayan bir çocuk tuvalete gitmek için öğretmeninden izin istemeye utandığı için altına kaçırmış ve arkadaşları tarafından dalga geçilme durumuna düşmüştür. Öğretmenin tahtaya yazdığı bir soruyu aslında çözebileceğinizi bildiğiniz halde ya yapamazsam veya arkadaşlarım dalga geçer diye parmak kaldırmadığınız olmuştur. Misafirliğe gittiğinizde herkesin size dönüp derslerinizi sorması ve utandığınızda ise "utanma canım, yüzünün kızarmasına gerek yok, çocuk utandı" gibi laflara maruz kalındığı olmuştur. Ya da çok hoşlandığınız bir çocuğun aslında sizin arkadaşınızdan hoşlandığı ve onunla arasını yapması için sizden yardım istediği olmuştur. Tüm bunlar geçmiş yaşantılarınızdan size armağan kalan ve bugün başınıza gelenleri etkileyen bazı yaşam olaylarıdır. İlk bakışta oldukça basit gibi dursa da çocukluk ve yaşamın erken yıllarında yaşananlar, ileriki yılları sanıldığından fazla etkilemektedir. Şimdi ve şu sıralarda yaşanılanların nasıl algılanacağını, nasıl yorumlanılacağını geçmişteki ilişkilerinizdeki deneyimleriniz belirlemektedir" ifadelerini kullandı.

Geçmiş deneyimlerin bu denli önemli iken; onların etkisinin düzelmesinin kişiliğe sağlayacağı faydanın kaçınılmaz olduğunu ifade eden Tokaç, "Geçmişteki olumsuz deneyimler genellikle unutulmak istenilmekte ve bahsedilmek istenmemektedir. Geçmişi konuşmamak oradaki travmaların etkisinin ortadan kalkmasını sağlamaz. Geçmiş travmaları ancak onları kabullenerek ve kişiliğinizde bıraktığı olumsuz ve yıkıcı izleri yeniden işlemden geçirerek etkisizleştirebilirsiniz" şeklinde konuştu.