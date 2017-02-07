Bozuk yollar sosyal medya gündeminde

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kar yağışı nedeniyle bozulan yollar ilçe sakinleri tarafından sosyal medyada paylaşılınca İlçe Belediye Başkanı Halil Akgül açıklama yaptı. Akgül, "Sadece merkezde değil, bölgede yollar aşırı şekilde bozuldu" dedi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül son günlerde sosyal medyada gündeme gelen bozuk yollarla ilgili bir açıklama yaptı. Akgül, "Bilindiği üzere ilçe merkezimizde altyapı ve kanalizasyon çalışmaları yeni bitti. Ardından yoğun kış şartları ve olumsuz hava muhalefeti nedeni ile merkez dahil bir çok bölgede yollarımız aşırı derece bozuldu” dedi.

Başkan Akgül "Şehir Merkezinde İller bankası ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen altyapı ve kanalizasyon çalışmaları olumsuz hava şartlarının da etkisiyle şehir içersinde yapacağız çalışmaları olumsuz etkiledi.Bu hiçbir zaman mazeret olamaz. Vatandaşlarımız halkı olarak tepki göstermişlerdir. Ancak son iki gündür havaların açmasıyla kar erimeye başladı. Belediye olarak merkezde bozuk olan yollarımızı onarma çalışmalarına hız vererek bu olumsuz görüntüden bir an evvel kurtulmak için hareke geçtik. İlçe Merkezinde Alan Caddesi,Lise Caddesi ve Cumhuriyet Meydanında atık su projesi geçeceğinden kalıcı çözümler üretemiyoruz. Çünkü bu bölgeler yeniden kazılacak ve şehrin atık suları bir yerde toplanarak bertaraf edilecektir. Cumhuriyet Meydanı projesinin ihalesi bitmiş durumda. Yakın bir zamanda Cumhuriyet Meydanımız tamamen yıkılıp, ilçemize yakışır bir meydan olarak yeniden yapılacaktır "diye konuştu.