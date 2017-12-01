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Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı: “Engelsiz Bir Bozüyük İçin Çalışıyoruz”

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Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı: “Engelsiz Bir Bozüyük İçin Çalışıyoruz”
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeni ile bir mesaj yayınladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeni ile bir mesaj yayınladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, mesajında, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü, tüm dünyada engellilerin hakları, kazanımları ve yaşam standartlarının geliştirilmesi açısından bir bilinç oluşturmuş, engellilerin topluma kazandırılmasında sosyal devlet ve yardımsever birey olmanın önemini pekiştirmiştir. Engellilik konusu yalnızca engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren önemli bir konudur. Engellilik, sosyal hayatı engelleyen bir kusur değil, desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmelidir. Bu nedenle her fırsatta engelli kardeşlerimizi kucaklayarak eşit ve değerli vatandaşlar olduklarını göstermeliyiz. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olarak onların da toplumsal sorumluluk almalarına öncülük etmek, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın güçlenmesini sağlayacaktır. Bizler engellilere ayrı bir önem veriyor, onların faydalanabileceği, işlerini kolaylaştıracak hizmetler gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Bozüyük'te park anlamında ilk Engelsiz Yaşam Alanlarını yaparak engellilerinde spor yapabilecekleri, eğlenebilecekleri alanlar oluşturduk. İlçe merkezinde engelsiz şarj istasyonunu hizmete sunduk. Hemen ardından bu şarj istasyonlarını 3 önemli noktaya yerleştirdiğimiz Bebek Bakım ve Emzirme Kabinleri'ne de yerleştirerek sayılarını arttırdık. Engellilerimize 24 saat kullanabilecekleri özel bir araç tahsis ettik. Ana cadde üzerindeki kaldırımlarımıza görme engellilerimizin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hissedilebilir yüzey uygulaması yaptık. Çünkü onlar bizim için çok değerli. Bu özel haftada en büyük temennim engelli vatandaşlarımıza karşı bilinç ve hassasiyetin artmasıdır. Bu duygu ve düşünceler ile tüm engelli vatandaşlarımıza sağlık ve mutlu bir yaşam dilerim" diye belirtti.

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