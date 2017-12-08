Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü sebebi ile bir mesaj yayınladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü sebebi ile bir mesaj yayınladı.

Başkan Bakıcı, mesajında; "İnsan haklarına saygı toplumların uygarlık derecesinin bir ölçüsüdür. Anayasamız, uluslararası anlaşmalar ve iç hukuk kuralları ile teminat altına alınmış temel hak ve özgürlükler artık evrensel bir nitelik kazanmıştır. Bu evrensel değerlerin, siyasal ve toplumsal yaşama tam olarak yerleştirilmesi ve her alanda uygulanması, tüm vatandaşlarımızın desteği ve konu ile ilgili bilinçlenmesi ve bunun bir sonucu olarak kendi haklarına sahip çıkmada göstereceği kararlılıkla olur. Yüce milletimizin binlerce yıldır farklılıklarını birer zenginlik olarak görüp kardeşlik duygularıyla barış içerisinde yaşadığı ülkemiz; tüm insanların dil, din, ırk, cinsiyet ve yaş gibi farklılıklarıyla doğuştan ve eşit bir şekilde sahip oldukları hak ve özgürlükleri teminat altına alan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne ilk imza atan devletlerden biri olmuştur. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturunu kendine ilke edinen devletimiz; muasır medeniyet seviyesinin de üstüne çıkma hedefi doğrultusunda demokrasimizin daha ileri standartlara kavuşması, tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanması için önemli reformları hayata geçirmeye devam etmektedir. Devletimiz; Milletimizin birliğini, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi hedef alan 15 Temmuz gibi tarihimizde görülmemiş bir ihanete kalkışan terör örgütü ile mücadelesini en güçlü şekilde sürdürürken vatandaşlarımızın bu süreçte en küçük hak kaybına dahi uğramaması için yoğun gayret göstermektedir. Bu düşüncelerle, İnsan Hakları Günü'nün tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor, aziz milletimizin ve tüm dünya toplumlarının 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" diye belirtti.