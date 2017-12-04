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Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın Kadın Hakları Günü Mesajı

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Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın Kadın Hakları Günü Mesajı
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilmesi ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ile ilgili bir mesaj...

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilmesi ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Mesajında, 5 Aralık 1934'te "Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı"nı veren yasanın kabulü ile Türk Kadınının yasalar önünde erkeklerle eşit haklara sahip olduğunu belirten Başkan Bakıcı; "Türk Kadınları bu hakka birçok Batı medeniyetinden önce sahip olmuştur ve bu tarihten sonra 5 Aralık Kadın Hakları Günü olarak kutlanmaya başlamıştır. Her toplumda olduğu gibi Türk toplumunda da kadının önemli bir yeri vardır. Kadın anne olarak aile ve toplum arasında bir köprü görevi görmektedir. Kadının toplumdaki yeri ve görevleri onun bir fert olarak gerekli kişiliği kazanması, sonra aile içinde, toplum içinde gerekli yeri almasıyla mümkündür. Toplumun temeli ailedir. Ailenin temeli de kadındır. Fazileti, erdemi iffeti ile toplumumuzun mimarı ve kültür taşıyıcısı olan kadınlarımızın öncelikli görevi anneliktir. Çünkü çocuklarımızı, gelecek nesillerimizi yetiştiren annedir, kadındır. İslam dinimizde kadına ve kadın haklarına gereken önemi vermiş, kadını olması gereken konuma yükseltmiştir ve hak ettiği değeri bulmuştur. Peygamberimizin (Cennet annelerin ayakları altındadır) sözünün muhatabı olan kadınlarımız; annelerimiz, kızlarımız, hayat arkadaşlarımız. M. Kemal Atatürk'ün de dediği gibi "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın." Türk kadını, özverili ve üretken çalışmaları ile aileyi ve toplumumuzu şekillendiren en önemli varlıktır. Onlardan olduğumuz ve yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini bizlerden esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, büyüten, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakâr kadınlarımızın dünya kadın hakları gününü kutluyorum" dedi.

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