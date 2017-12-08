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Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın Mevlana Haftası Mesajı

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Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın Mevlana Haftası Mesajı
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı 7 – 17 Aralık Mevlana Haftası nedeni ile bir mesaj yayınladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı 7 – 17 Aralık Mevlana Haftası nedeni ile bir mesaj yayınladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı mesajında şu ifadelere yer verdi;

"İlmin, hikmetin, aklın ve aşkın zirve ismi, büyük İslam Velisi Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 744. Vuslat Yıl Dönümünde O'nu hürmetle yad ediyoruz. Hz. Mevlana'nın manevi huzurunda sevginin kuşatıcılığını daha derinden idrak ediyoruz. "Ben yaşadıkça Kuran'ın bendesiyim, Ben Hz. Muhammed'in (sav) ayağının tozuyum, Biri benden, bundan başkasını naklederse, Ondan da bizarım, o sözden de bizarım" sözleriyle yolunu tarif eden Hz. Mevlana, 8 asırdır âlimlerin, ariflerin, âşıkların, bütün insanlığın kılavuzu oldu. O, sözleriyle yüreğimizi aydınlattı, gönüllerimizi ferahlattı, bize birliği, beraberliği, kardeşliği ve dostluğu öğütledi. O'nun istikameti bizim istikametimiz oldu. Biz bugüne kadar Hz. Mevlana'nın aşk dolu, sevgi dolu gönlünden çıkan büyük sözlerle yolumuzu aydınlattık. İşte bu duygu ve düşüncülerle Mevlana Hazretlerini anma haftasında sevginin, barışın, kardeşliğin ve hoşgörünün sembolü olan ve bunu tüm insanlığa yaymaya çalışan, önemli değerimiz Hz. Mevlana'yı sevgi ve rahmetle anıyorum. Mevlana'nın Vuslat yıldönümünün, millet olarak birlik, beraberlik, kardeşlik ve dünya barışının tesisine vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

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