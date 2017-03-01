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Bozüyük Belediyesi Araç Filosuna Yenilerini Ekledi

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Bozüyük Belediyesi Araç Filosuna Yenilerini Ekledi
Gerçekleştirdiği projeler ve ilçeye kazandırdığı yenilikler ile yalnızca Bilecik'te değil çevre illerde de adından sıkça söz ettiren Bozüyük Belediyesi...

Gerçekleştirdiği projeler ve ilçeye kazandırdığı yenilikler ile yalnızca Bilecik'te değil çevre illerde de adından sıkça söz ettiren Bozüyük Belediyesi araç filosuna yenilerini ekledi.

Bozüyük Belediyesi araç filosuna kazandırılan 9 adet araç ile Bozüyük'e daha hızlı hizmet verilmesi hedefleniyor. Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; "Göreve geldiğimiz günden itibaren Bozüyük için her zaman daha iyisini ve daha güzelini gerçekleştirmek için, güçlü gelecek güçlü Bozüyük için çalışıyoruz. Bugün burada araç filomuza eklenen 9 adet aracımız ile vatandaşlarımıza belediye olarak daha hızlı hizmet vermeyi hedefliyoruz. Özellikle Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne kazandırdığımız araçlarımız ile Bozüyük'te her sokakta her parkta ve oyun alanında daha temiz bir kent için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Araç filosuna eklenen 9 adet araç; 1 Adet 6 metreküp vakumlu yol süpürge aracı, 1 Adet 4 metreküp vakumlu yol süpürge aracı, 1 Adet 1,2 metreküp vakumlu yol süpürge aracı, 1 Adet akülü yaprak toplama aracı, 3 Adet Ford Ranger 4x2 Binek araç, 1 Adet 17 kişilik servis aracı ve 1 Adet Fiorino hizmet aracı ile Bozüyük Belediyesi hizmet hızını ve makine parkını oldukça güçlendirdi.

Bozüyük Belediyesi Araç Filosuna Yenilerini Ekledi

Bozüyük Belediyesi Araç Filosuna Yenilerini Ekledi

Bozüyük Belediyesi Araç Filosuna Yenilerini Ekledi

Bozüyük Belediyesi Araç Filosuna Yenilerini Ekledi

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