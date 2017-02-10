Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Spor Bayan Voleybol Takımı Rakibini 3-0 Yendi

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2016-2017 sezonu Erkekler ve Bayanlar Voleybol Bölgesel Lig maçları Gemlik'te oynanmaya başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2016-2017 sezonu Erkekler ve Bayanlar Voleybol Bölgesel Lig maçları Gemlik'te oynanmaya başladı.

Gemlik İlçe Spor Salonu'nda oynanan maçlarda Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Spor Bayan Voleybol Takımı ile Yalova Belediyespor Bayan Voleybol Takımı karşı karşıya geldi. Rakibine set vermeyen Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Spor Bayan Voleybol Takımı, Yalova Belediyespor Bayan Voleybol Takımını 3-0 mağlup etti. Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Spor Voleybol Takımı ikinci maçını yarın saat 13:00'te İnegöl Çarşı Spor Voleybol Takımı ile oynayacak.