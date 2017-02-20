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Bozüyük Belediyesi İtfaiye Ekibinden Hurda Araç Tatbikatı

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Bozüyük Belediyesi İtfaiye Ekibinden Hurda Araç Tatbikatı
Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından olası bir kaza sonrasında araçta sıkışan sürücü ve yolcuların kurtarılmasına yönelik tatbikat düzenledi.

Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından olası bir kaza sonrasında araçta sıkışan sürücü ve yolcuların kurtarılmasına yönelik tatbikat düzenledi.

Düzenlenen tatbikatta ekipler kaza sonrasında kapıları sıkışmış vaziyette olan bir minibüs içerisinde sıkışanları kurtarma operasyonu yaparken, sahip oldukları ekipmanlar ve uzman görevliler tarafından kaza geçirmiş minibüsün kapılarının ve sürücü kabininin kısa sürede açılması gözlerden kaçmadı. Demir keskiler ve hidrolik makineler ile olaya kısa sürede müdahale eden Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri, her durumda ve her şartta göreve hazır olduklarını gösterirken, sürücüleri özellikle yağışlı ve kaygan yollarda dikkatli bir şekilde araç kullanmaları yönünde uyardı.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Ekibinden Hurda Araç Tatbikatı

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Ekibinden Hurda Araç Tatbikatı

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Ekibinden Hurda Araç Tatbikatı

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Ekibinden Hurda Araç Tatbikatı

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