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Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekiplerinin Faaliyetleri

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Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekiplerinin Faaliyetleri
Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü "Temiz Çevre Temiz Bozüyük" olgusu ile hareket ederek 2016 yılında da "Daha Temiz Bir Bozüyük" sloganıyla...

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü "Temiz Çevre Temiz Bozüyük" olgusu ile hareket ederek 2016 yılında da "Daha Temiz Bir Bozüyük" sloganıyla faaliyet gösterdi.

Yapılan açıklamaya göre; ilçenin her bir noktasında ki temizlik işlerini aralıksız olarak gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 2016 yılı içerisinde demir yolu alt geçidi ve çevre yolunu 36 defa, duraklar ve ışıkları 15 defa, demiryolu üst geçidini 16 defa temizleyerek ilçe otogarında, mahalle konaklarında, cadde ve sokaklarda da rutin temizlik çalışmalarını sürdürdü. İlçe genelinde faaliyet gösteren 32 adet cami ve mescitin temizliğini 4'er defa yaparak Bozüyüklülerin ibadetlerini daha temiz ortamlarda gerçekleştirmelerini sağladı. Cadde, sokak ve kaldırımların yıkanması ile birlikte her hafta sali ve cumartesi günleri kurulan Halk Pazarı sonrası gece boyunca sabaha kadar yapılan çöp toplama, mıntıka temizliği ve yıkama çalışmaları ile göz dolduran Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri yıl içerisinde DSİ kanalında 6 kez gerçekleştirdiği yıkama çalışmaları ile de kanal boyunun temiz kalması için özen gösterdi. Özellikle bahar ve yaz aylarında çöp konteynerlarının temiz ve sıhhi kalmaları için çalışmalarını titizlikle sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kullanılan çöp konteynerlarını 5'er kez yıkayarak konteynerların yıl içerisinde temiz ve sağlıklı olmalarını sağladı.

"Bozüyük Atık Yağlarını Topluyor" projesi kapsamında ilçede güzel ve anlamlı bir projeye imza atan Temizlik İşleri Müdürlüğü, çalışmaları kapsamında okullarda, fabrikalarda, iş yerlerinde ve hanelerde olmak üzere birçok noktada atık yağ toplama seferberliği gerçekleştirerek, çevrenin korunması ve gelecek nesillere temiz bir dünyanın bırakılması amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştirdi. 2016 yılında 3 bin 895 kilo bitkisel atık yağ, 50 bin 236 kilo tıbbi atık ve 802 bin 609 kilo ambalaj atığı toplanarak çevre temizliğine ve geri dönüşüme önemli bir katkı sağlandı. Ayrıca okullarla birlikte yürütülen ÇEVKODER'in Pil Toplama Kampanyası çerçevesinde de 503 kilo atık pil toplanarak bu atıkların çevreye zarar vermesi önlenirken Bilecik genelinde en çok atık pil Bozüyük Belediyesi tarafından toplandı.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekiplerinin Faaliyetleri

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekiplerinin Faaliyetleri

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekiplerinin Faaliyetleri

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekiplerinin Faaliyetleri

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