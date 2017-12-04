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Bozüyük Belediyesi’nden Anlamlı Proje

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Bozüyük Belediyesi’nden Anlamlı Proje
Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe genelinde eğitim kurumlarına verilen destek tüm hızıyla devam ederken, Bozüyük Belediyesi çok anlamlı bir projeye...

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe genelinde eğitim kurumlarına verilen destek tüm hızıyla devam ederken, Bozüyük Belediyesi çok anlamlı bir projeye daha imza attı.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı tarafından Şehit Zafer İpek Özel Eğitim Merkezi'ne yapılan ziyarette, sözü verilen engelsiz oyun grubu okulda bahçesindeki yerini alırken, Özel Eğitim Merkezi'nde eğitim gören minikler yeni oyun alanlarını çok sevdi. Bozüyük Belediyesi tarafından okul bahçesine yapılan sentetik sahanın ardından okul bahçesindeki oyun grubu ile tamamlanan çalışmalar sonunda öğrenci velileri ve okul öğretmenleri Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya böylesine güzel ve anlamlı bir hizmete imza attığı için teşekkür ettiler.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Haftası vesilesi ile ilçe, çeşitli etkinliklere sahne olurken, Başkan Bakıcı; "Yalnızca bir hafta değil, her zaman engelli kardeşlerimizi ve çocuklarımızı düşünmek zorundayız. Onların ve ailelerinin rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için her zaman yanlarındayız" dedi. Okul bahçesindeki yeni oyun gruplarında gönüllerince eğlenen özel eğitim merkezi öğrencilerinin gözlerindeki mutluluk yapılan hizmetlerin en büyük ödülü olduğunu bir kez daha gösterdi.

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