Bozüyük Belediyesinden Kadınlara Kadınlar Gününe Özel Konser

Bozüyük Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınlara özel konser programı düzenlenecek.

Bozüyük Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınlara özel konser programı düzenlenecek.

Bozüyük Belediyesi tarafından Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenecek programda, Türk Halk Müziğinin sevilen sesi Sevcan Orhan Bozüyük'lü hayranlarıyla buluşacak. Yurdun çeşitli yörelerine ait sevilen türküleri Bozüyüklüler için seslendirecek olan sevilen sanatçı, doyumsuz sesi ile izleyenlere Türk Halk Müziği ziyafeti yaşatacak. Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu'nda 8 Mart 2017 Çarşamba günü saat 20:00'de yapılacak olan konser programının yoğun ilgi görmesi bekleniyor.