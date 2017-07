Bozüyük Demokrasi Nöbetinde

Bozüyük Belediyesi tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1. yıldönümü nedeniyle düzenlenen "15 Temmuz Destanı" adlı program Bozüyüklülerin coşkulu...

Bozüyük Belediyesi tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1. yıldönümü nedeniyle düzenlenen "15 Temmuz Destanı" adlı program Bozüyüklülerin coşkulu katılımları ile gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitleri Anıtı ve Parkı'nın açılışı ile başlayan ve ardından yapılan Milli Birlik Yürüyüşü ile devam eden program, Cumhuriyet Meydanı'ndaki demokrasi nöbeti ile sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. "15 Temmuz Destanı" adlı program ile 1 yıl öncesine geri dönen Bozüyüklüler o kara geceyi tüm gerçekliği ile tekrar yaşadı. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki programa Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, Bozüyük Garnizon Komutanı Vekili Bakım Üsteğmen Ekrem Kılıçarslan, Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Müftü Selami Bağcı, Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, TSO Başkanı Buğra Levent, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin ve vatandaşlar katıldı.

Bozüyük Osmanlı Mehter Takımı'nın muhteşem konseri ile başlayan programda dev ekranlardan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyon ekranlarında canlı olarak yayınlanan halka seslenişi hep birlikte izlendi. Büyük bir dikkatle izlenen canlı yayının ardından şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak, akabinde İstiklal Marşı okundu. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunan gecede yapılan tüm dualar şehitlerin ruhuna bağışlandı. Gecede konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, "15 Temmuz gecesi Türk milleti tam kalbinden hançerlenmiştir. O gece de tanklar Ebrehe'nin filleri gibi acımasız, milletimiz ise ebabil kuşları gibi cesurdu. 97 yıllık kutlu bir mazisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bombalanması tarifi imkansız, hepimizi dehşete düşüren bir hainlikti. Böylesine bir çılgınlığı, böyle bir hayasızlığı milli mücadele yıllarında yedi düvel bile yapmamış, yapamamıştır. Gazi Meclis'e düşen ve isabet eden her bomba 79 milyon Türk vatandaşına değmiş, milli yüreklerde patlamıştır. Bu şerefsiz kalkışma, bu karanlık darbe girişimi yalnızca seçilmiş hükümet veya milletvekillerine değil, Türk milletinin tamamını hedef almıştır" dedi.

"O hainlerin hesap edemediği Türk milletinin en zor durumlarda bile kenetlenip tek yumruk olduğu, bir ve beraber olarak mücadele edebilme kabiliyetiydi" diyen Başkan Bakıcı, "15 Temmuz gecesi milletimiz iradesine sahip çıkarak ülke tarihimizin en alçak darbe girişimini boşa çıkardı. Sokakları dolduran halkımızın çelikten iradesi karşısında FETÖ'nün gözü dönmüş teröristleri milletin ortak iradesi, ortak direnci, sarsılmaz cesareti ile tarihi bir bozgun yaşadı. 15 Temmuz bizim için ikinci bir Kurtuluş Savaşı'dır. Eşi benzeri görülememiş bir demokrasi zaferidir. İşte Çanakkale'den aldığımız cesaretle ve öz güvenle Kurtuluş Savaşı'mızı nasıl zafere taşıdıysak 15 Temmuz da bizim yeni Çanakkalemizdir, Dumlupınarımızdır, Sakaryamızdır" diye konuştu.

Konuşmasının devamındaBaakıcı şu ifadeleri kullandı:

"Bu memlekette 15 Temmuz darbe girişiminin olduğunda yaşanan bunca acıları şehitlerimizi görüp sevinen, yaşananlara "bunlar tiyatro, senaryo" diyenler de oldu. Hala sanal ortamda bunu paylaşıp savunan insanlar var. Bu insanlar hiç mi bir şehit yakınını hiç mi bir gazimizi dinlemediler. Hiç mi içleri yanmadı? Yazıklar olsun böyle düşünenlere. İşte bu zatlar, bu zavallılar kayıp insanlardır. Bunlardan ülkemize hiçbir fayda gelmez artık. 15 Temmuz'da Türkiye ayaklandı, ayıklandı ve yeni bir tarih yazdı. Tankların önüne milli irade dikildi, teröristlere Osmanlı şamarını korkusuzca indirdi. 15 Temmuz'da millet kenetlendi, birleşti, oyunu gördü ve oyuncuların maskesini düşürdü. Bu birlik ruhunun devamı mutlaka korunmalıdır. Her birimiz Sütçü İmam olmalıyız. Her birimiz Nene Hatun gibi cesur ve vatansever davranmalıyız. Ve her birimiz Mustafa Kemal ve kurucu kahramanların aziz emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni son nefesimize, son ferdimize kadar müdafaa etmeliyiz."

Başkan Bakıcı'nın konuşmasının ardından kürsüye gelen Kaymakam Hasan Yaman'da geçen yıl bugün, devletin tarihinin en karanlık günlerinden birini yaşadığını belirterek, "Bu aziz millet her şeyden önce Allah'ın yardımıyla sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrılarıyla, ailesiyle vedalaşarak sevdiklerinden helallik isteyerek meydanları, sokakları doldurmuş tankın tüfeğin karşısına gövdesini siper etmek suretiyle demokrasiye devletine sahip çıkarak dünyada belki hiçbir milletin gerçekleştiremediği eşsiz bir destan yazmıştır. O akşam vatandaşlarımız demokrasi aşkıyla yıllar önce Nene Hatunların, Seyit Onbaşıların, Kara Fatmaların yaptıkları gibi Çanakkale ruhuyla, Kurtuluş Savaşı ruhuyla darbecilere FETÖ terör örgütü üyelerine gereken dersi vererek ülkemiz üzerinde iç ve dış güçlerin uygulamak istediği oyunu bozmuştur. Saygı değer Bozüyüklüler biz içerde ne kadar güçlü olursak, birlik ve beraberliğimize önem verirsek, farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görüp, hoşgörü sevgi ve saygıyı toplumumuz içinde hâkim kılarsak, hiçbir şey huzurumuzu birliğimizi bozamaz. Allah bu aziz milleti bir daha böyle musibetler yaşatmasın" dedi. Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından okunan 15 Temmuz'u konu alan şiirler duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Programın devamında sahne alan Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği'nin semazen gösterileri beğeni ile izlenirken Kara Kamalı Zeybekler gurubunun gösterileri de ilgi ile izlendi. Gecede ayrıca sahne alan sevilen sanatçı Aykut Kuşkaya sevilen eserlerini Bozüyüklüler için seslendirerek Bozüyüklülerin demokrasi nöbetine destek oldu. Sevilen sanatçıya Kaymakam Hasan Yaman teşekkür ederek, plaket takdim etti. Programda daha sonra dev ekranlardan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'nde yaptığı ve televizyon ekranlarında canlı olarak yayınlanan halka hitabı hep birlikte izlendi. Bozüyük'te sabah namazına kadar devam eden demokrasi nöbeti Kasımpaşa merkez camiinde kılınan sabah namazı ile sona erdi.

Gecede protokol üyeleri tarafından demokrasi nöbeti tutan vatandaşlara sıcak çorba ve poğaça ikramı yapılırken ayrıca pilav ve ayran dağıtımı da yapıldı.