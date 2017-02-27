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Bozüyük Halk Eğitim Gençlik Spor Adeta Gol Oldu Yağdı

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Bozüyük Halk Eğitim Gençlik Spor Adeta Gol Oldu Yağdı
Bilecik Bozüyük Halk Eğitim Gençlik Spor ve Bozüyük İdmanyurdu, Spor Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig'i ikinci devreye başladı.

Bilecik Bozüyük Halk Eğitim Gençlik Spor ve Bozüyük İdmanyurdu, Spor Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig'i ikinci devreye başladı.

TFF Kadınlar 3.Lig'inde Bilecik'i temsil eden Bilecik Bozüyük Halk Eğitim Gençlik Spor ligin ikinci yarısı ilk maçında gol oldu yağdı. İstanbul takımı Sarıyer Belediyesi'ni ağırlayan Bozüyük Halk Eğitim Geçlik Spor, Bilecik Edebali Stadı'nda oynanan maçta adeta gol olup yağarak misafir takımı 10-0 yendi. Bozüyük İdmanyurdu Spor ise Kemer Spor'u ağırladığı maçında 2-0 yenildi. Ligin ikinci yarısının ilk maçında Bilecik Bozüyük Halk Eğitim Gençlik Spor, 10-0 yendiği bu maç ile fikstürde 30 puanla 3'üncü sırada yerini aldı. Bozüyük İdmanyurdu Spor ise aldığı mağlubiyetle 1 puanla fikstürdeki en son sıradaki yerini korudu.

Kadınlar 3. Lig'inde Bilecik'i temsil eden Bozüyük Halk Eğitim Gençlik Spor 8 Mart 2017 Çarşamba günü Tekirdağ Gençlik Hizmetlerine misafir olurken, Bozüyük İdmanyurdu Spor ise Sarıyer Belediyesi ile karşılaşacak.

Bozüyük Halk Eğitim Gençlik Spor Adeta Gol Oldu Yağdı

Bozüyük Halk Eğitim Gençlik Spor Adeta Gol Oldu Yağdı

Bozüyük Halk Eğitim Gençlik Spor Adeta Gol Oldu Yağdı

Bozüyük Halk Eğitim Gençlik Spor Adeta Gol Oldu Yağdı

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