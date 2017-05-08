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Bozüyük İlçe Müftülüğü Tarafından Düzenlenen Kermes Törenle Açıldı

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Bozüyük İlçe Müftülüğü Tarafından Düzenlenen Kermes Törenle Açıldı
Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen kermes Eski Hal Meydanında hayır duaları ile birlikte açıldı.

Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen kermes Eski Hal Meydanında hayır duaları ile birlikte açıldı.

Kermesin açılış töreninde ilk olarak konuşan İlçe Müftüsü Bağcı; "Düzenlediğimiz kermesin hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Buraya yapacağınız yardımlar ilçemizde yapımı süren Hafız Yatılı Kur'an Kursu ve Müftülüğümüz bünyesinde sürdürülen faaliyetlere aktarılarak hayır sağlayacaktır" dedi.

Müftünün ardından konuşan Kaymakam Hasan Yaman; "Bozüyük'te göreve geldiğim günden itibaren çalışmalarını yakından takip ettiğim Sayın Müftümüze gösterdiği üstün hizmet ve harcadığı yoğun mesai için teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından yapılan dua ile birlikte açılış kurdelesi kesildi. Ardından Kaymakam Yaman ve beraberindekiler kermesteki stantları tek tek gezerek sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı. Başkan Bakıcı burada "Emekleriniz geleceğin hafızlarının, hocalarının yetiştirilmesine vesile olacak. Kermes bereketli ve hayırlara vesile olsun" diyerek stant görevlilerine kolaylıklar diledi.

Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen kermes 1 hafta boyunca eski Hal Meydanı'nda ziyaretçilere açık olacak.

Kermesin açılış törenine Bozüyük İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Garnizon Komutanı Binbaşı Alper Koç, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, Bozüyük İlçe Müftüsü Selami Bağcı, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner ve davetliler katıldı.

Bozüyük İlçe Müftülüğü Tarafından Düzenlenen Kermes Törenle Açıldı

Bozüyük İlçe Müftülüğü Tarafından Düzenlenen Kermes Törenle Açıldı

Bozüyük İlçe Müftülüğü Tarafından Düzenlenen Kermes Törenle Açıldı

Bozüyük İlçe Müftülüğü Tarafından Düzenlenen Kermes Törenle Açıldı

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