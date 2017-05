Bozüyük Polisi Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor

Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde sattığı iddiası ile yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde sattığı iddiası ile yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

Tekke Mahalle Sarı Toprak Sokakta devriye görevinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli hareketleri bulunan İ.P. ve Ö.G.'yi durdurarak üst araması yaptı. Şahısların ekipleri fark ettiklerinde yere peçeteye sarılı bir madde attıkları görüldü. Yapılan incelemede peçeteye sarılı maddenin bonzai olduğu tespit edildi. Şahıslar sorgu esnasında uyuşturucu maddeyi M.Y. isimli şahıstan temin ettiklerini beyan ettiler. Bunun üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Savcısının talimatıyla M.Y. isimli şahsın ikametini tespit ederek arama yaptı. Yapılan aramada 5 ayrı çıkıya sarılı halde bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayın ardından uyuşturucu madde kullanan İ.P. ve Ö.G. ifadelerinin alınmasının ardından kan ve idrar örnekleri alınarak serbest bırakıldı. Gözaltına alınan M.Y. ise mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan M.Y. tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.