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Bozüyük Polisinden Kaçamadı

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Bozüyük Polisinden Kaçamadı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir'de silahla yaralama olayına karışan şüpheliyi çevre yolu üzerindeki bir...

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir'de silahla yaralama olayına karışan şüpheliyi çevre yolu üzerindeki bir benzin istasyonunda kıskıvrak yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir de ruhsatsız tabancasıyla iki kişiyi yaralayan E.C.(51) isimli şahıs olayın ardından 26 PD 343 plakalı aracıyla kaçmaya çalışırken Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheli şahsın olayın ardından aracıyla olay yerinden kaçarak Bozüyük istikametine doğru geldiği yönünde ihbar alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İlçeye giriş ve çıkışlar ile birlikte çevre yolundaki bağlantı yolları tutuldu. PTS sisteminden ilçeye girişi tespit edilen şüpheli araç yapılan çalışmalar sonrasında çevre yolu üzerindeki bir benzin istasyonunda ele geçirildi. Araç ve şahıs üzerinde yapılan aramalarda şüpheli E.C. ve olayda kullandığı iddia edilen ruhsatsız tabancası ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Eskişehir polis ekiplerine teslim edildi. Olayda yaralanan iki kişiden birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Bozüyük Polisinden Kaçamadı

Bozüyük Polisinden Kaçamadı

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