  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 9 °C
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Bozüyük Polisinin Halk Dolmuşlarına Yönelik Sivil Denetimi Başladı

» »
Bozüyük Polisinin Halk Dolmuşlarına Yönelik Sivil Denetimi Başladı
Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından halk dolmuşlarına yönelik sivil denetim çalışmaları...

Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından halk dolmuşlarına yönelik sivil denetim çalışmaları başlatıldı.

Son günlerde yaşanan olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla, belirli aralıklarla sivil denetim ekipleri tarafından halk dolmuşlarında sürücülerin bilgisi olmadan yolculuk yapılarak şoförler denetim altına alınacak. Dolmuş şoförlerinin yolcu indirip bindirme, seyir halinde cep telefonu kullanıp kullanmadıkları, durak ihlali ve yolculara karşı tutumları gözlenecek. Bu gibi kurallara uyup uymadıkları konusunda gerekli notlar tutulacak. Kurallara uymadıkları tespit edilen dolmuş sürücülerine ise gerekli cezai işlemler uygulanacak.

Bugün yapılan denetimlerde farklı hatlarda iki halk dolmuşu sürücüsü denetlenirken herhangi bir kural ihlaline rastlanmadı. Yapılan sivil denetim sırasında kural ihlali yapmayan dolmuş sürücülerine İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner tarafından teşekkür edilirken kendilerinin ödüllendirileceğini söyledi. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Bozüyük Polisinin Halk Dolmuşlarına Yönelik Sivil Denetimi Başladı

Bozüyük Polisinin Halk Dolmuşlarına Yönelik Sivil Denetimi Başladı

Bozüyük Polisinin Halk Dolmuşlarına Yönelik Sivil Denetimi Başladı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kilis Belediyesi Çöp Toplamada Büyükşehirleri Geride Bırakıtı04 Şubat 2017 Cumartesi 12:38
  • Diyarbekirspor’da Parola Galibiyet04 Şubat 2017 Cumartesi 12:38
  • Gölcük Ortaokulu’na Spor Salonu Çalışmaları Devam Ediyor04 Şubat 2017 Cumartesi 12:33
  • Ak Partili İnceöz’den, Başkan Yazgı’ya Ziyaret04 Şubat 2017 Cumartesi 12:33
  • Siirt’te Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Verildi04 Şubat 2017 Cumartesi 12:23
  • Kansere Yenilen Nejat Akyol’a Son Görev04 Şubat 2017 Cumartesi 12:23
  • Vali Zorluoğlu, Kayyum Atanan İlçede İncelemelerde Bulundu04 Şubat 2017 Cumartesi 12:18
  • Aydemir, “Yeni Yönetim, Hizmet Bayrağını Daha İlerilere Taşıyacaktır”04 Şubat 2017 Cumartesi 12:18
  • Gülüç’ün Nüfusu 8 Bin 200’e Yükseldi04 Şubat 2017 Cumartesi 12:18
  • Ereğli’de Emekliler Kıraathanesi Açıldı04 Şubat 2017 Cumartesi 12:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti