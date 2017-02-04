Bozüyük Polisinin Halk Dolmuşlarına Yönelik Sivil Denetimi Başladı

Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından halk dolmuşlarına yönelik sivil denetim çalışmaları...

Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından halk dolmuşlarına yönelik sivil denetim çalışmaları başlatıldı.

Son günlerde yaşanan olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla, belirli aralıklarla sivil denetim ekipleri tarafından halk dolmuşlarında sürücülerin bilgisi olmadan yolculuk yapılarak şoförler denetim altına alınacak. Dolmuş şoförlerinin yolcu indirip bindirme, seyir halinde cep telefonu kullanıp kullanmadıkları, durak ihlali ve yolculara karşı tutumları gözlenecek. Bu gibi kurallara uyup uymadıkları konusunda gerekli notlar tutulacak. Kurallara uymadıkları tespit edilen dolmuş sürücülerine ise gerekli cezai işlemler uygulanacak.

Bugün yapılan denetimlerde farklı hatlarda iki halk dolmuşu sürücüsü denetlenirken herhangi bir kural ihlaline rastlanmadı. Yapılan sivil denetim sırasında kural ihlali yapmayan dolmuş sürücülerine İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner tarafından teşekkür edilirken kendilerinin ödüllendirileceğini söyledi. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.