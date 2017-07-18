Bozüyük Sgm Şehit Ailelerinin Yanında

Bozüyük Sosyal Güvenlik Merkezi (SGM) Müdürü Emin Şahin, şehit ailelerini ziyaret ederek onlara yalnız olmadıklarını hissettirdi.

Bozüyük Sosyal Güvenlik Merkezi (SGM) Müdürü Emin Şahin, şehit ailelerini ziyaret ederek onlara yalnız olmadıklarını hissettirdi.

Yapılan vefa ve minnettarlık ziyaretinde il genelinde 26 şehit ailesi ziyaret edildi. İlk olarak Pazaryeri'nde yaşayan 15 Temmuz şehidi Emniyet Amiri Zafer Koyuncu'nun anneannesi ziyaret edildi. Daha sonra il genelinde bulunan şehit mezarlıkları ve aileleri ziyaret edildi. Yaptığı ziyaret sonrasında düşüncelerini belirten Emin Şahin, "Şair Mithat Cemal Kuntay'ın şiirindeki "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır" mısralarında dediği gibi vatan uğruna canını verip şehit olan kardeşlerimizden, başta 15 Temmuz şehidimiz Emniyet Amiri Zafer Koyuncu'yu büyütüp yetiştiren anneannesini Pazaryerinde ziyaret ederek yalnız olmadığını kaydettik. Başladığımız vefa ve minnettarlık ziyaretimize Bozüyük, Pazaryeri, Söğüt ve İnhisar'daki diğer 26 şehit ailemizi de ziyaret ettik. Kendileri ve ailelerine minnettarlığımızı ifade ettik" dedi.