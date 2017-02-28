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Bozüyük Vergi Dairesi Müdürü Kanar’dan Başkan Bakıcı’ya Ziyaret

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Bozüyük Vergi Dairesi Müdürü Kanar’dan Başkan Bakıcı’ya Ziyaret
Bozüyük Vergi Dairesi Müdürü Ali İhsan Kanar, personeli ile birlikte Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'yı makamında ziyaret etti.

Bozüyük Vergi Dairesi Müdürü Ali İhsan Kanar, personeli ile birlikte Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'yı makamında ziyaret etti.

Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleşen ziyarette Vergi Dairesi Müdürü Ali İhsan Kanar, Başkan Bakıcı'ya Vergi Haftası ve etkinlikler hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Vergi Dairesi Müdürü Kanar'ın ve çalışanlarının Vergi Haftasını kutlarken, konu ile ilgili olarak, "Vergiler bir ülkenin kalkınması ve büyüyen bir ekonomi için son derece önemli rol oynamaktadır. Kalkınmanın temeli vergilendirilmiş olan kazançtır. Böylesine önemli olan bir görevde yer alan Vergi Dairesi Müdürümüze ve personeline çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Vergi Dairesi Müdürü Ali İhsan Kanar ise, göstermiş olduğu misafirperverlik ve yapımı devam eden yeni vergi dairesi binasına sağlamış olduğu desteklerden dolayı Başkan Bakıcı'ya teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

Bozüyük Vergi Dairesi Müdürü Kanar’dan Başkan Bakıcı’ya Ziyaret

Bozüyük Vergi Dairesi Müdürü Kanar’dan Başkan Bakıcı’ya Ziyaret

Bozüyük Vergi Dairesi Müdürü Kanar’dan Başkan Bakıcı’ya Ziyaret

Bozüyük Vergi Dairesi Müdürü Kanar’dan Başkan Bakıcı’ya Ziyaret

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