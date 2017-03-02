“Bozüyük’lü Solistler Sizin İçin Söylüyor”

Bozüyük Kent Konseyi tarafından ikincisi düzenlenen "Bozüyük'lü Solistler Sizler İçin Söylüyor" adlı konser programına konuk sanatçı olarak Elif Özceylan...

Bozüyük Kent Konseyi tarafından ikincisi düzenlenen "Bozüyük'lü Solistler Sizler İçin Söylüyor" adlı konser programına konuk sanatçı olarak Elif Özceylan katılacak.

Bozüyük Kent Konseyi tarafından Bozüyük Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen "Bozüyük'lü Solistler Sizler İçin Söylüyor"adlı konser programının ilki Metristepe Kültür Merkezi'nde 10 Mart 2017 Cuma günü akşamı saat 20:00'de gerçekleştirilecek. İlki ocak ayında yapılan ve yoğun ilgi gören konser programının geleneksel hale getirilerek devam ettirilmesi planlanan bu proje ile Bozüyük'te yetişmiş değerli solistlerin profesyonel orkestra eşliğinde solo performanslarıyla seyircileri ile buluşturulması amaçlanıyor. Bozüyük Kent Konseyi Kültür Sanat Grup Başkan'ı Ahmet Özen tarafından koordine edilen projede, Bozüyük'te yetişmiş solistlerimiz, solo performanslarıyla seyircileri ile buluşuyor. "Bozüyük'lü Solistler Sizler İçin Söylüyor"adlı konser programının ikincisinde yer alacak solistler; Ali İnanır, Cem Yegül, Emre Çimen, Erden Ünal, Halit Hakarar, Kerem Yavuz, Kamer Pektaş, Kemal Soylu, Musa Urhal, Mustafa Özbek, Mustafa Şahin, Olcay Gülpınar, Özkan Kaplan, Sezgin Rukiye Gelen ve Serkan Kıranlı sevenleriyle buluşma fırsatı yakalayacak. Ayrıca gecede sevilen halk müziği sanatçısı Elif Özceylan'da konuk sanatçı olarak sahne alacak.

Tüm Bozüyüklülerin davetli olduğu ve yoğun ilgi görmesi beklenen proje kapsamında sanatseverler bu değerli sanatçıları Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak izleme fırsatı bulacaklar.