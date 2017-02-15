Bozüyük’te “15 Temmuz Kahramanlarımızla Beraberiz” Adlı Söyleşi Programı Düzenlenecek

Bozüyük Belediyesi tarafından "15 Temmuz Kahramanlarımızla Beraberiz" adlı söyleşi programı düzenlenecek.

Bozüyük Belediyesi tarafından "15 Temmuz Kahramanlarımızla Beraberiz" adlı söyleşi programı düzenlenecek.

Bozüyük Belediyesi tarafından 15 Temmuzu unutmamak ve unutturmamak amacıyla düzenlenecek programda, 15 Temmuz Gazileri Bozüyüklülerle buluşacak. Ünlü Tv sunucusu ve yapımcısı Bekir Develi'nin moderatörlüğünü üstlendiği söyleşi programında 15 Temmuz darbe girişimi, öncesi ve sonrasında yaşananlar anlatılacak. Aynı zamanda 15 Temmuz kahramanlarını anmak amacıyla hazırlanan programda 15 Temmuz gazileri de yaşadıklarını anlatarak duygu ve düşüncelerini Bozüyüklülerle paylaşacak.

15 Temmuz şehitlerinin de anılacağı programın, Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezinde 18 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 20:00'de ücretsiz olarak yapılacağı bildirildi.