  • BIST 94.193
  • Altın 140,772
  • Dolar 3,5604
  • Euro 3,8966
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 23 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 20 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 24 °C
  • Trabzon 20 °C

Bozüyük’te Alt Yapı Çalışmaları Devam Ediyor

» »
Bozüyük’te Alt Yapı Çalışmaları Devam Ediyor
Bozüyük Belediyesi tarafından 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde yağmur suyu tahliye kanalı çalışmaları başlatıldı.

Bozüyük Belediyesi tarafından 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde yağmur suyu tahliye kanalı çalışmaları başlatıldı.

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen alt yapı çalışmaları ile ilçenin daha güçlü ve sağlam bir alt yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Bozüyük Belediyesi tarafından bahar aylarının gelmesi ile hız kazanan alt yapı çalışmaları özellikle mahalle sakinleri tarafından da olumlu karşılanırken, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, çalışmaları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ekiplerden bilgi alan Başkan Yardımcısı Avcıoğlu; "Yapı gereği düz bir zemine sahip olan cadde üzerinde yağmur sularının birikmesinin engellemesi ve tahliye hatlarının rahatlatılması için yapılan çalışmalarımız ilçede alt yapı gerektiren her noktada devam edecektir" dedi.

Başkan Yardımcısı Avcıoğlu çalışmaları inceledikten sonra ekiplere kolaylıklar dileyerek mahalle sakinlerinin talep ve isteklerini dinledi.

Bozüyük’te Alt Yapı Çalışmaları Devam Ediyor

Bozüyük’te Alt Yapı Çalışmaları Devam Ediyor

Bozüyük’te Alt Yapı Çalışmaları Devam Ediyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir Belediyesinden ’Engelliler Haftası’na Özel Anket08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:04
  • Zabıtadan S Plaka Denetimi08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:04
  • Besni’de Fidanlar Toprakla Buluştu08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:04
  • Besni Milli Eğitim Müdürlüğü Banka Promosyon Anlaşması İmzalandı08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:04
  • Erü’de “Sosyal Bilgiler Ve Tarih Derslerinde Farklılaştırılmış, Beceri Ve Yeterlik Temelli Öğretim” Konulu Seminer Düzenlendi08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:04
  • Kalp Hastalığında Yaş Engel Teşkil Etmiyor08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:03
  • Başkan Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün Acısını Paylaştı08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:03
  • Yenimahalleliler Kültür Gezisinde08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:03
  • Digor’ Da Trafik Kazası: 4 Yaralı08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:03
  • Başkan Yücel’den Avsallar Halkına İmar Planı Müjdesi08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti