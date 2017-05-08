Bozüyük’te Alt Yapı Çalışmaları Devam Ediyor

Bozüyük Belediyesi tarafından 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde yağmur suyu tahliye kanalı çalışmaları başlatıldı.

Bozüyük Belediyesi tarafından 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde yağmur suyu tahliye kanalı çalışmaları başlatıldı.

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen alt yapı çalışmaları ile ilçenin daha güçlü ve sağlam bir alt yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Bozüyük Belediyesi tarafından bahar aylarının gelmesi ile hız kazanan alt yapı çalışmaları özellikle mahalle sakinleri tarafından da olumlu karşılanırken, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, çalışmaları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ekiplerden bilgi alan Başkan Yardımcısı Avcıoğlu; "Yapı gereği düz bir zemine sahip olan cadde üzerinde yağmur sularının birikmesinin engellemesi ve tahliye hatlarının rahatlatılması için yapılan çalışmalarımız ilçede alt yapı gerektiren her noktada devam edecektir" dedi.

Başkan Yardımcısı Avcıoğlu çalışmaları inceledikten sonra ekiplere kolaylıklar dileyerek mahalle sakinlerinin talep ve isteklerini dinledi.