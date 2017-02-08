Bozüyük’te Çiftçilere Gübreleme Eğitimi Verildi

Bilecik'in Bozüyük İlçe Ziraat Odası üyesi çiftçilere yönelik gübreleme eğitim semineri verildi.

Bilecik'in Bozüyük İlçe Ziraat Odası üyesi çiftçilere yönelik gübreleme eğitim semineri verildi.

Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen eğitim semineri, Ziraat Odası Başkanı Çaydere'nin konuşması ile başladı. Çaydere, katılan üyelere yaptığı teşekkür konuşmasının ardından sözü semineri verecek olan Ziraat Mühendisi Aziz Aydemir'e bıraktı.

Ziraat Mühendisi Aydemir, tarım olarak ilçemizin çok müsait olduğunu, hava şartlarının ve toprak PH derecesinin tarıma elverişli bir yapıya sahip olduğunu belirterek konuşmasına başladı. Aydemir, seminerde verimli bir tarla hasat etmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğini, nadasın nasıl uygulanacağını, toprakta oluşan haşere ve bakterilerde ne gibi önlemler alınması gerektiği hakkında bilgiler verdi gübrelemede yapılan hataları dile getirerek nasıl bir yol haritası izlenmesi gerektiğini katılımcılara aktardı.

Seminer konuşmacı ve üyeler arasında soru cevap şeklinde devam etti. Aydemir'e gelen soruların bazı cevaplarını Ziraat Odası Başkanı Çaydere de cevaplayarak keyifli bir ortam meydan geldi. Üyeler aldıkları bilgiler doğrultusunda bazı konularda hata yaptıklarını bu eğitim seminerinin tarlalarının veremliliğini arttırma konusunda çok faydalı olacağını belirttiler.

Seminere Tarım İlçe Müdürü Süleyman Canan, Ziraat Odası Başkanı Süleyman Çaydere, Başkan yardımcısı Ali Çatman, Oda Meclis Başkanı Veli Karasu, Ahmet Remzi Kurt, Muhasip Mustafa Gacarlar ve ziraat odası üyesi çiftçiler katıldı.