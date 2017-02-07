Bozüyük’te Çocuk Sinema Günleri Sona Erdi

Bozüyük Belediyesi tarafından çocukların sömestr tatili boyunca gönüllerince eğlenmeleri ve sosyalleşmeleri amacıyla düzenlenen "Çocuk Sinema Günleri"...

Bozüyük Belediyesi tarafından çocukların sömestr tatili boyunca gönüllerince eğlenmeleri ve sosyalleşmeleri amacıyla düzenlenen "Çocuk Sinema Günleri" gösterime giren 8 animasyon ve çizgi film ile çocukların gönlünde taht kurdu.

"Karne Hediyeniz Fatih Abinizden" sloganı ile başlatılan ve 11 gün boyunca her gün 3 seans halinde, 8 çizgi filmin toplam 32 seansta Bozüyük'lü çocuklar ile buluştuğu etkinlik, minik sinemaseverlerin memnuniyeti ile sona erdi. Minik sinemaseverler film gösterimleri sonunda kendileri için hazırlanan bu etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Belediye Başkanımız Fatih ağabeyimize çok teşekkür ediyoruz. Onun sayesinde güzel bir sömestr tatili geçirdik. Arkadaşlarımızla birlikte hem eğlendik, hem güzel vakit geçirdik hem de öğrendik. Yeni bir sinema etkinliğini büyük bir heyecanla bekliyoruz" dediler.