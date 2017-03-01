Bozüyük’te Çöp Konteynerları Dezenfekte Ediliyor

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, periyodik olarak genel temizlik çalışmalarını sürdürürken, koku ve bakterileri önlemek...

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, periyodik olarak genel temizlik çalışmalarını sürdürürken, koku ve bakterileri önlemek amacıyla çöp konteynerlerını yerinde dezenfekte ediyor.

Bozüyük Belediyesi vatandaşların konteyner kokusundan rahatsız olmamaları için sokak ve caddelerdeki çöp konteynerlerının temizlik ve bakımına özen gösteriyor. Vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almasının amaçlandığı çalışmalar kapsamında, çöp konteynerlerı bulundukları alandan uzaklaştırılmadan dezenfekte ediliyor. Çevre temizliği ve sağlığı açısından da büyük önem taşıyan dezenfekte çalışmalarında konteynerler bol köpüklü yıkanarak iyice durulanıyor ve bakterilere karşı dezenfekte ediliyor. Yapılan dezenfekte çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, belediye ekipleri tarafından rutin çöp toplama çalışmalarının yanı sıra yapılan yıkama çalışmalarının da çok önemli olduğu ve çöp konteynerlarındaki çalışmaların düzenli aralıklar ile devam edeceği belirtildi.