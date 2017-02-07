Bozüyük’te Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında bylock kullandığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, daha önce meslekten ihraç edilen eski milli eğitim şube müdürü F.Ş'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonrasında gözaltına alındı. Diğer gözaltına alınanlar arasında milli eğitim, 2 müftülük ve sağlık çalışanlarının olduğu öğrenildi.
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