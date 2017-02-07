Bozüyük’te Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında bylock kullandığı tespit...

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında bylock kullandığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, daha önce meslekten ihraç edilen eski milli eğitim şube müdürü F.Ş'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonrasında gözaltına alındı. Diğer gözaltına alınanlar arasında milli eğitim, 2 müftülük ve sağlık çalışanlarının olduğu öğrenildi.