Bozüyük’te Fetö’den 3 Kişi Tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 kişi tutuklandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 kişi tutuklandı.

Bozüyük ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü bugün öğlen saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen S.A., A.G. ve E.A., akşam saatlerinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan S.A. ve E.A. Eskişehir M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, A.G. ise Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin de yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.