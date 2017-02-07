Bozüyük’te "Hayatınızı Değiştirecek En Büyük Haber" Sahnelenecek

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen tiyatro etkinliğinde Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan "Hayatınızı...

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen tiyatro etkinliğinde Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan "Hayatınızı Değiştirecek En Büyük Haber" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.

"Hayatınızı Değiştirecek En Büyük Haber" adlı tiyatro oyunu, Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde 9 Şubat 2017 Perşembe günü saat 20:00'de ücretsiz olarak sahnelenecek. Kur'an- ı Kerim'in anlaşılmasına yönelik farkındalık oluşturmak, insanlığın ana kitabı olan Kuran'la olan bağlarını daha güçlü hale getirmek, toplumun sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan oyun Tiyatro Külliyen tarafından sahnelenecek. Tüm Bozüyüklülerin davetli olduğu, gençlerin kötü alışkanlıklarını terk etme ve iyi hasletler kazanmalarına yardımcı olması hedeflenen oyunun yoğun ilgi görmesi bekleniyor.