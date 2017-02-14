Bozüyük’te “Hoş Geldin Bebek Doğum Öncesi Hazırlık" Kursu

Bozüyük Belediyesi ve Eskişehir Acıbadem Hastanesi işbirliği ile düzenlenen "Hoş Geldin Bebek Doğum Öncesi Hazırlık" kursuna anne adayları yoğun ilgi...

Bozüyük Belediyesi ve Eskişehir Acıbadem Hastanesi işbirliği ile düzenlenen "Hoş Geldin Bebek Doğum Öncesi Hazırlık" kursuna anne adayları yoğun ilgi gösterdi

Bozüyük Belediyesi'nin sağlık söyleşileri kapsamında gerçekleştirilen kurs, Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde yapıldı. Çok sayıda anne adayının katıldığı programda uzman doktorlar Ramazan Bayırlı ve İbrahim Halil Atakan tarafından annelik süreci, hamilelik aşamaları ve bu aşamalarda anne adaylarının yaşadığı rahatsızlıklar ve alınması gereken önlemler anlatıldı. Yaklaşık olarak 2 saat süren kursta uzman doktorlar anne adaylarının sorularını da yanıtlarken kursa bazı baba adayları da katıldı.

Böyle önemli bir etkinliğe destek sağlayan Bozüyük Belediyesi'ne teşekkür eden Acıbadem Hastanesi yetkilileri; "Amacımız anne adaylarımız için en rahat hamilelik sürecini yaşamalarını sağlamak ve sağ salim bebeklerine kavuşmalarında yanlarında olmaktır" dedi.

Kurs sonunda katılım gösteren anne adaylarına yetkililer tarafından sertifikaları dağıtıldı.