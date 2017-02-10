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Bozüyük’te “Hoş Geldin Bebek Doğum Öncesi Hazırlık Kursu" Verilecek

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Bozüyük’te “Hoş Geldin Bebek Doğum Öncesi Hazırlık Kursu" Verilecek
Bozüyük Belediyesi ve Eskişehir Acıbadem Hastanesi işbirliği ile "Hoş Geldin Bebek Doğum Öncesi Hazırlık Kursu" düzenleniyor.

Bozüyük Belediyesi ve Eskişehir Acıbadem Hastanesi işbirliği ile "Hoş Geldin Bebek Doğum Öncesi Hazırlık Kursu" düzenleniyor.

Vatandaşların sağlık konularında da bilgi sahibi olmaları amacıyla düzenlenecek kurs, Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde 13 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 14:00'te düzenlenecek. Programda vatandaşlara doğum öncesi hazırlık konuları ile ilgili bilgi verilirken hamilelik dönemi, doğum eylemi, doğum sonrası dönem ve bebek bakımıyla ilgili bilimsel doğruları içeren bilgilendirmeler yapılırken programda her biri alanında uzman doktor, ebe ve hemşireler tarafından katılımcılara alanlarıyla ilgili bilgiler aktarılacak. Birçok konuda anlatımların yapılacağı eğitim programında; gebelik seyri ve eğitimi, anne ve babalık rolü, gebelikte beslenme, ağrısız doğum ve doğumda uygulanan anestezi yöntemleri, doğuma hazırlık, doğum ve lohusalık, doğal doğum, bebek bakımı ve emzirmenin püf noktaları konularında sunumlar yapılacak. Tüm Bozüyüklülerin davetli olduğu belirtilen programda vatandaşlar merak ettikleri konular hakkında da bilgi sahibi olabilecekler.

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