Bozüyük’te Huzur Operasyonu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki 5 ayrı noktada eş zamanlı denetim yapılarak üçüncü huzur...

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki 5 ayrı noktada eş zamanlı denetim yapılarak üçüncü huzur operasyonunu gerçekleştirdi.

İlçe genelinde düzenlenen ve İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner'in koordinasyonunda 65 polis memurunun katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada umuma açık yerler denetlenirken 5 ayrı noktada da trafik denetimi yapıldı. 78 iş yerinde ve yol güzergâhı üzerinde 170 aracın denetimleri sırasında yapılan kontrollerde 860 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT)'si sorgulandı. Çeşitli suçlardan araması bulunan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İlçenin giriş ve çıkışlarında 5 farklı noktada 170 araç sorgulandı. Araçlar didik didik aranırken yapılan kontroller sonucunda trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine 5 bin 870 lira para cezası kesildi. 1 araç ise trafikten men edildi. Araçlarda yapılan denetimlerde 100 paket kaçak sigara ele geçirilirken sigaralara el konuldu. Vatandaşların rahat ve huzur içinde yaşam sürdürebilmeleri adına uygulamaların yurt genelinde olduğu gibi eş zamanlı olarak belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.