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Bozüyük’te ’İlköğretim Haftası’ Kutlandı

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Bozüyük’te ’İlköğretim Haftası’ Kutlandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde "İlköğretim Haftası" nedeniyle tören düzenlendi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde "İlköğretim Haftası" nedeniyle tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan tören, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Arif Nihat Asya Ortaokulunda devam etti. Arif Nihat Asya Ortaokulunda düzenlenen programda havanın aşırı sıcak olması nedeniyle protokolün yer aldığı tente gölgelikler öğrencilerle paylaşıldı. Ardından günün anlam ve önemini belirtilen konuşmalar yapıldı. Konuşmalar sonrasında ise, öğrenciler tarafından çeşitli şiirler okunarak dans ve folklor gösterileri sahnelendi.

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