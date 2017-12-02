Bozüyük’te İş Kazası

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki bir seramik fabrikasında çamur kanalına düşen servis elemanının ayağı kırıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki bir seramik fabrikasında çamur kanalına düşen servis elemanının ayağı kırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir seramik fabrikasında yangın tüplerinin değişimi sırasında çamur kanalına düşen servis elemanı Ali Ş.'nin ayağı kırıldı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı servis elemanı tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.