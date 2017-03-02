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Bozüyük’te Kışlak Mücadelesi Devam Ediyor

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Bozüyük’te Kışlak Mücadelesi Devam Ediyor
Bozüyük Belediyesi tarafından sinek, sivrisinek ve karasinek gibi her türlü haşereye karşı yapılan ilaçlama çalışmaları kışlak mücadelesi ile devam...

Bozüyük Belediyesi tarafından sinek, sivrisinek ve karasinek gibi her türlü haşereye karşı yapılan ilaçlama çalışmaları kışlak mücadelesi ile devam ediyor.

İlaçlama ekipleri tarafından ilçe genelinde bulunan yağmur suyu ızgaraları ile kanalizasyon sistemi kokuya ve haşerelere karşı ilaçlanıyor. Bozüyük Belediyesi tarafından sinek, sivrisinek ve karasinek gibi her türlü haşereye karşı yapılan ilaçlama çalışmaları larva mücadelesi ile başladı. İlçe genelinde bölge bölge yürütülecek çalışmalar kapsamında; tüm yağmur suyu ızgaraları ve kanalizasyon sistemi ilaçlanarak larvaların üremesi engelleniyor. Bozüyüklülerin haşere ve sineklerden uzak, sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi amacıyla, araç içerisinden otomatik makinelerle yapılan ilaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor.

Bozüyük’te Kışlak Mücadelesi Devam Ediyor

Bozüyük’te Kışlak Mücadelesi Devam Ediyor

Bozüyük’te Kışlak Mücadelesi Devam Ediyor

Bozüyük’te Kışlak Mücadelesi Devam Ediyor

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