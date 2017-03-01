Bozüyük’te Milli İstihdam Seferberliği Toplantısı Yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrıları sonrasında işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması hedeflerine yönelik olarak "Çalışma...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrıları sonrasında işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması hedeflerine yönelik olarak "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı başlatıldı. Bu kapsamda 687 sayılı KHK ile yürürlüğe giren ilave istihdam teşvikleri ile ilgili olarak Bozüyük'te bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Eczacıbaşı Vitra İnovasyon Merkezi'nde yapılan toplantıya Bilecik Valisi Süleyman Elban, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Alper Koç, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bilecik İş-Kur İl Müdürü Ayhan Tozan, Bilecik SGK İl Müdürü Adem Bedir, Bozüyük TSO Başkanı Buğra Levent, Eczacıbaşı Yapı Gurubu Koordinatörü Ali Murat Aköz, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Şirket CEO'su Atalay Gümrah, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli ve davetliler katıldı. Toplantıda konuşan Bozüyük TSO Başkanı Buğra Levent, "Yakın geçmişimize baktığımızda ülkemiz maalesef çok kısa aralıklarla hem ekonomik hem siyasi hem de toplumsal anlamda ciddi olumsuzluklar yaşadı. Ülkemizin güneyinde Suriye'de yaşanan savaş ve buna bağlı olarak başta ülkemizde olmak üzere tüm Avrupa da yaşanan sığınmacı ve göç dalgaları ve bunların insani ve sosyal olumsuzlukları hemen bunun devamında başta ülkemizde ve Avrupa'da yaşanan terör olayları 15 Temmuz hain darbe girişimi adeta ülkemizi bir panik ve belirsizlik ortamına sürükleme aşamasına getirmiştir. Çok şükür ki milletimizin sağduyusu, iş dünyamızın basireti ve yoğun gayretleriyle bu olumsuzlukları minimum etki ile atlatma yolundayız" dedi.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da, "Milli İstihdam Seferberliği Bozüyük'te de istihdamı daha yukarılara çekmemizi sağlayacak, göç sorununu önleyecek, ticari ve ekonomik hayatı canlandıracak dinamikleri daha fazla harekete geçirmemizi sağlayacaktır. Bugün burada bir araya geldiğimiz ve Bozüyük'ümüzün temel dinamikleri olarak gördüğümüz işverenlerimize, hem Bozüyük'ümüze, hem de ülkemize olan katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İşverenlerimizin bu katkılarını, Milli istihdam seferberliği programı ile bütünleştirerek, Bozüyük'ümüzü daha güzel günlere taşımak için hep birlikte çalışacağız" dedi.

Bilecik Valisi Süleyman Elban ise bu toplantının il ve ülke için çok önemli bir toplantı olduğunu vurgulayarak, "Malum son birkaç yıldan beri yaşanan olaylar ülkemizde ve yakın coğrafyada işlerin çok iyi gitmediğini gösteriyor. Ve şu anda eğer birçok şey yolunda gidiyorsa bu devletimizin en üst kademesindeki yöneticilerin hem de tüm insanımızın üstün fedakârlığı ve çalışması sayesinde devam ediyor. Hem karşılaştığımız terör olayları, karşı karşıya kaldığımız darbe girişimleri hem ekonomik sıkıntılarda çalışan iş adamlarımız devletin yanında oldu. Ve devletini yönetenlerde onlarla bir ve beraber olmak ve onlarda her şeylerini ortaya koyarak Milletiyle beraber hareket ettiler. Ama birçok güçlüğü aştık, birçok sıkıntının üstesinden geldik. Yalnız tüm sıkıntılardan bertaraf etmiş değiliz. Bu nedenle de çeşitli vesilelerle karşılaşılan sıkıntıları gidermek için değişik programlar, değişik kampanyalar uygulanmakta. Ve son olarak da geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliği de bu konulardan bir tanesi. Seferberlik kelimesi ilk duyulduğunda insan da bir tedirginlik ama bir o kadar şok etkisi ve yine olayın ciddiyeti anlamında çok vurgulayıcı bir kavram. Olayın önemini çizmesi açısından da bana göre çok özenle seçilmiş. Ve tam da bugünlerde yaşadığımız sıkıntıları belki de tek kelimeyle özetleyebilecek kavram. Dolayısı ile biz millet olarak ne zaman sıkıntıya düşsek hemen yönetenlerimizin etrafında toplanırız" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek "Milli İstihdam Seferberliği" başlatıldı. Programın devamında Bilecik Vali'si Süleyman Elban kampanyaya ilk destek veren firma olan Eczacıbaşı Vitra'ya, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Kurumu Başkanı Ali Aköz'e Teşekkür Belgesi takdim etti. Daha sonra Eczacıbaşı Yapı Gurubu Koordinatörü Ali Murat Aköz, Vali Süleyman Elban ve beraberindekilere fabrikayı gezdirerek fabrika bünyesinde üretilen ürünleri tanıttı.