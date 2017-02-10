Bozüyük’te Polis Ekiplerinden Öğrencilere Jest

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerine mektup yazarak her zaman yanlarında olduklarını belirten öğrencilere jest yaptılar.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerine mektup yazarak her zaman yanlarında olduklarını belirten öğrencilere jest yaptılar.

Yavuz Sultan Selim Ortaokulu 5/A ve 5/E sınıfı öğrencileri geçtiğimiz günlerde İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğinde görevli polis memurlarına mektup yazarak onları çok sevdiklerini ve her zaman yanlarında olduklarını ifade etmişlerdi. Polis ekipleri de, öğrencilerin bu duyarlı davranışlarına onları ziyaret ederek karşılık verdi. Ziyarette öğrencilerle bol bol sohbet edilerek onlara polislik mesleği tanıtıldı. Öğrencilerin merak ettikleri sorular cevaplandırıldı. Ziyaret öğrencilere ikramda bulunulması ve hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi.