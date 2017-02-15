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Bozüyük’te Sefa Doğanay’la Kahkaha Tufanı

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Bozüyük’te Sefa Doğanay’la Kahkaha Tufanı
Bozüyük Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü nedeni ile düzenlenen etkinliğe katılan ünlü komedyen Sefa Doğanay, taklitleri ve esprileri ile...

Bozüyük Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü nedeni ile düzenlenen etkinliğe katılan ünlü komedyen Sefa Doğanay, taklitleri ve esprileri ile kahkaha tufanı estirdi.

Eylül Delüx Düğün ve Organizasyon Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç ve eşi, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve eşi, Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, Bozüyük Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda Bozüyüklü katıldı.

Sunumunu ünlü sunucu ve Tv programcısı Aynur Ayaz'ın yaptığı programda Bozüyüklüler Sefa Doğanay'ın yaptığı espriler ve taklitler ile unutulmaz bir gece yaşadı. Bülent Ersoy, Nihat Doğan, Ebru Gündeş ve Yıldız Tilbe gibi ünlü isimlerin taklitleri ile salondakileri kahkahalara boğan Doğanay, salonda bulunan izleyicileri de gösterisine dahil etmeyi ihmal etmedi. Program sonunda böylesine güzel bir organizasyonu düzenleyen Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür eden ünlü Komedyen Sefa Doğanay, "Bu güzel salonda bu güzel insanlar ile bir araya gelmemize vesile olan, Sayın Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı'ya göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ediyorum. Salonu dolduran siz değerli Bozüyüklülere güzel bir akşam yaşatabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Program sonunda komedyen Sefa Doğanay'a hediyelerini vermek üzere sahneye gelen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, "Yaptığı espriler ve taklitler ile böylesine anlamlı bir günde bizlere bu akşamı yaşatan Sefa Doğanay'a teşekkür ediyorum. Bizler siz salonda bulunan değerli hemşehrilerimize güzel bir akşam yaşatabilmek için, sizleri mutlu etmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda çalışmaya da devam edeceğiz" dedi ve ünlü komedyene anı seramiğini takdim etti. Gösteri sonunda Sefa Doğanay kendi telefonu ile yaklaşık bin 500 kişi ile birlikte selfie çekerek güzel bir kareye imza atarken, program sonunda salonda bulunan vatandaşlar Belediye otobüsleri ile ilçe genelinde mahallelere ücretsiz olarak taşındı.

Bozüyük’te Sefa Doğanay’la Kahkaha Tufanı

Bozüyük’te Sefa Doğanay’la Kahkaha Tufanı

Bozüyük’te Sefa Doğanay’la Kahkaha Tufanı

Bozüyük’te Sefa Doğanay’la Kahkaha Tufanı

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