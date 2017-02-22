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Bozüyük’te Sokak Hayvanları Koruma Altında

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Bozüyük’te Sokak Hayvanları Koruma Altında
Bozüyük'te sokak hayvanları Bozüyük Belediyesi'nin Geçici Hayvan Barınağı'nda koruma altında tutuluyor.

Bozüyük'te sokak hayvanları Bozüyük Belediyesi'nin Geçici Hayvan Barınağı'nda koruma altında tutuluyor.

Bozüyük Belediyesi "Onlar Bize Emanet" sloganıyla sokak hayvanlarına şefkatle kucak açıyor. Çeşitli nedenlerle bakıma muhtaç sokak köpeklerinin bakım ve tedavileri Hayvan Barınağı'nda sürdürülürken, Bozüyük Belediyesi Veterineri Arzu Şensoy Çetiner onlardan ilgi ve sevgisini eksik etmiyor. Geçici Hayvan Barınağı'nda sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinin yanı sıra aşıları da yapılıyor. Sokak hayvanlarının barınakta konforlu yaşamalarına özen gösterilirken padoklara, sokak köpeklerinin temiz ve steril ortamlarda yatmaları ve özellikle de soğuktan korunmaları için plastik paletler yerleştirildi, su ve mama kapları yenilendi. Ayrıca soğuk havalar için gerekli önlemleri alan ekipler açık padokları kapatarak hayvanlar için sıcak bir ortam oluşturdu.

Geçici Hayvan Barınağı yetkilileri, sokaktaki minik dostların güvenliği ve korunmaları için vatandaşlara çağrıda bulunarak kaza geçirmiş ya da yaralanmış bir sokak hayvanı gördüklerinde belediye ile irtibata geçmelerini söyleyerek bu hayvanların bakım ve tedavilerinin ücretsiz olarak yapılacağını belirttiler.

Bozüyük’te Sokak Hayvanları Koruma Altında

Bozüyük’te Sokak Hayvanları Koruma Altında

Bozüyük’te Sokak Hayvanları Koruma Altında

Bozüyük’te Sokak Hayvanları Koruma Altında

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