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Bozüyük’te “Sporla Büyüyoruz” Projesi Eğitimleri Başlıyor

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Bozüyük’te “Sporla Büyüyoruz” Projesi Eğitimleri Başlıyor
Bozüyük Belediyesi tarafından hazırlanan "Sporla Büyüyoruz" projesi kapsamında anaokullarında da spor eğitimi başlıyor.

Bozüyük Belediyesi tarafından hazırlanan "Sporla Büyüyoruz" projesi kapsamında anaokullarında da spor eğitimi başlıyor.

Bozüyük Belediyesi tarafından önümüzdeki günlerde uygulanmaya başlayacak olan "Sporla Büyüyoruz" projesi ile sporla büyüyen nesillerin kendini ve bulunduğu toplumu daha ileriye götüreceği bilinci ile yaz ve kış dönemi yapılan spor okullarının yanı sıra ilçede faaliyet gösteren anaokullarında da spor eğitimi başlıyor. Bozüyük Belediyesi'nin kendi alanlarında deneyimli antrenörleri tarafından Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu, Bozüyük Anaokulu ve Cumhuriyet Anaokulu'nda eğitim gören minik öğrencilere sporla büyümeleri ve küçük yaşta sağlıklı bir hayata alışmalarını sağlamak amacıyla spor eğitimi verilecek. Eğitim alacak minik sporcu adayları küçük yaşta sporla tanışarak, sporun doğasını öğrenecek, sağlıklı beslenme ile ilgili bilgiler alacaklar. Proje ile minik öğrencilerin; sporu küçük yaşta yaşam biçimi haline getirmeleri, iç disiplinlerini sporla geliştirmeleri, motorik özelliklerinin ve konsantrasyonlarının artması, kendine güvenen, aklen ve bedenen gelişmiş bir neslin oluşturulması amacının yanı sıra öğrencilerin kötü arkadaş çevresinden, tablet, televizyon ve telefon gibi zararlı alışkanlılardan kurtulmaları amaçlanıyor.

Bozüyük’te “Sporla Büyüyoruz” Projesi Eğitimleri Başlıyor

Bozüyük’te “Sporla Büyüyoruz” Projesi Eğitimleri Başlıyor

Bozüyük’te “Sporla Büyüyoruz” Projesi Eğitimleri Başlıyor

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