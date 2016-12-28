Bozüyük’te Taşımalı Eğitime Bir Gün Ara Verildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde taşımalı sistemle öğrenim gören öğrenciler için yarın okullar tatil edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde taşımalı sistemle öğrenim gören öğrenciler için yarın okullar tatil edildi.

Bozüyük'te bugün akşam saatlerinden itibaren ilçe genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle ilçeye bağlı belde ve köylerin yüksek kesimlerindeki kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle taşımalı olarak eğitim verilen okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi. Kar yağışının en çok etkili olduğu ilçeye bağlı köylerde taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için, yarın 29 Aralık 2016 Perşembe) günü okulların bir gün süreyle tatil edildiği açıklandı. İlçedeki eğitim durumunun ise yarın kar yağışına göre yeniden değerlendirileceği kaydedildi.