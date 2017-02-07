Bozüyük’te Trafik Denetimleri Arttırıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde trafik ekipleri tarafından okul servis araçları, kırmızı ışık ihlali ve kış lastiği uygulamasıyla ilgili denetim yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde trafik ekipleri tarafından okul servis araçları, kırmızı ışık ihlali ve kış lastiği uygulamasıyla ilgili denetim yapıldı. 6 farklı nokta ve okul önlerinde yapılan denetimlerde sürücülerin kurallara uyup uymadıkları denetlendi.

Yapılan denetimlerde trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik olumsuzluklar dikkate alınarak vatandaşların trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla sürücü ve araçlar teknik yeterlilik ve yasal zorunluluklar bakımından kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 12 araç sürücüsüne toplamda 2 bin 496 TL cezai işlem uygulandı. Kontrollerin belirli aralıklarla devam edeceği belirtilirken, teknik yeterlilik ve yasal zorunluluk bakımından eksiği bulunan sürücüler, eksikliklerin kısa sürede gidermeleri konusunda uyarıldı.