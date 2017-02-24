Mersin'in Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Ali Bulut atandı.

Mersin'in Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Ali Bulut atandı.

M. Gazi Kırlangıç'ın sağlık nedenlerinden dolayı görevinden istifa etmesinin ardından Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Ali Bulut görevine başladı.

Meslek hayatının ilk 5 yılında Niğde'nin Bor ilçesinde 5 yıl öğretmenlik, 7 yıldır da Bozyazı İlk Adım Anaokulu'nda müdür olarak görev yaptı.

35 yaşındaki Ali Bulut, 3 aydır Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapıyordu.