Bozyazı’da Bir Kişi Tefecilik Yaptığı İddiasıyla Gözaltına Alındı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir kişi tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir kişi tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tekeli Mahallesi'nde bir şahsın yüksek oran karşılığında zor durumdaki vatandaşlara para vererek tefecilik yaptığı yönündeki ihbarı değerlendiren Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar ile M.M.'nin evinde arama yaptı. Aramada gizli bir kasa içerisinde çok sayıda yüklü miktarda imzalı boş senet bulundu.

Senetlerde adı geçen şahısların bilgisine başvuran jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.