Bozyazı’da Fetö Soruşturmasında 9 Kişi Gözaltına Alındı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli...

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından savcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Ekipler, FETÖ/PDY üyesi olmakla suçlanan iki ev kadını, beş emekli polis, memurluktan ihraç edilen bir kişi ile bir iş adamını gözaltına aldı. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan M.K., A.D., K.B., B.D., Ş.Y., M.T., H.K., E.A. ve H.K.'nin evlerinde de aramalar yapıldı.

Şahısların emniyetteki ifadelerinin sürdüğü, işlemlerinin bitmesinin ardından Anamur Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.