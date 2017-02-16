Bozyazı’da Fetö’den 2 Kişi Tutuklandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına...

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 9 kişiden 2'si tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye karşı yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine hareke geçen Bozyazı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında emekli polis, iş adamı ve kadınların da bulunduğu 9 kişiyi göz altına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından M.K., A.D., K.B., B.D., Ş.Y., M.T., H.K., E.A. ve H.K. isimli şahıslar adliyeye sevk edildi. Mahkeme heyeti, emekli polis B.D. ile S.Y.'nin tutuklanmasına karar verirken, M.K., A.D., K.B., M.T.,H.K., E.A. ve H.K.'yı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.