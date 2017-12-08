Bozyazı’da Kudüs Kararı Protesto Edildi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde vatandaşlar, ABD Başkanı Trump'un, Tel Aviv'de yer alan büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacaklarını açıklaması ve Kudüs'ü...

Mersin'in Bozyazı ilçesinde vatandaşlar, ABD Başkanı Trump'un, Tel Aviv'de yer alan büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacaklarını açıklaması ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto etti.

Bozyazı Mehmet Deniz Camisi'nde kılınan Cuma namazının ardından vatandaşlar, ABD ve İsrail'i protesto etti. Protestoya katılan adına basın açıklaması yapan AK Parti İlçe Başkanı Celalettin Muz, "ABD Başkanı Donalt Trump'ın hukuksuz Kudüs açıklaması, insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir. Cumhurbaşkanımızın kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs, tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir" dedi.