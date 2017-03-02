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Bozyazı’da Tüketicilerin Sorunları Çözülmeye Çalışılıyor

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Bozyazı’da Tüketicilerin Sorunları Çözülmeye Çalışılıyor
Bozyazı Tüketici Hakem Heyeti, Kaymakam Hayatı Taşdan başkanlığında toplandı.

Bozyazı Tüketici Hakem Heyeti, Kaymakam Hayatı Taşdan başkanlığında toplandı.

Bozyazı Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Tüketici Hakem Heyeti toplantısına, Kaymakam Taşdan başkanlık yaparken, toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Atılkan, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mehmet Baturay, Baro, Bozyazı Esnaf Odası ile Anamur Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Taşdan, tüketici ile satıcı ve sağlayıcılar arasında çıkan uyuşmazlıkları çözmek amacıyla veya mahkemelere delil olarak ileri sürülebilecek kararları almak üzere tüketici hakem heyetinin oluşturulduğunu söyledi. Vatandaşların aldığı veya tükettiği bir mal ile ilgili sorun yaşadığında hiç çekinmeden süresi içerisinde başvuruda bulunabileceğini belirten Taşdan, "İlçemiz Tüketici Hakem Heyeti 2016 yılı içerisinde 77 adet dosya görüşmüş ve karara bağlamıştır. 2017 yılı Şubat ayı itibariyle yapılan toplantılarda ise 11 adet dosya görüşülerek karara bağlanmıştır" dedi.

Taşdan, ilçe halkının sorunlarının çözümü için tüketici hakem heyeti başkanlığının vatandaşların hizmetinde olduğunu vurgulayarak, toplantıya katılan üyelere teşekkür etti.

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