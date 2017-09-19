Braga Başakşehir maçı hangi kanalda? Ne zaman? Saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. haftasında Başakşehir Braga ile deplasmanına çıkacak...

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki dördüncü maçında Portekiz'in güçlü ekibi Braga'ya konuk olacak. Municipal de Braga Stadı'nda oynanacak karşılaşma hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşma hakkında tüm detaylar...

Temsilcimiz Başakşehir, Braga ile oynayacağı karşılaşma 28 Eylül 2017 Perşembe günü saat 22:05'te Estádio Municipal de Braga Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu mücadele Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayınlanacak.